Cinque parchi attrezzati E trecento nuovi alberi

nuove aree a verde per un totale di 46mila metri quadri e la riqualificazione dell’area ex Giusti andando a mettere a dimora, complessivamente, 320. Sono questi i numeri che si stanno materializzando nel programma "Bottegone: dalla città lineare alla smart social city", che l’amministrazione comunale sta portando avanti per dare un nuovo volto alla frazione più popolosa del territorio. Un investimento complessivo, per il progetto, di due milioni di euro che sono stanziati dal Governo, mentre per l’area ex Giusti è di 524mila euro. "L’obiettivo – sottolinea l’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi – è aumentare l’urbanizzazione della zona consentendo ai cittadini di usufruire di tutti quegli spazi e servizi necessari che altrimenti potrebbero trovare solo in città, con tutti i disagi che ne sono fino a oggi conseguiti.