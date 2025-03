Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, 10 giugno ricorrera’ Giornata internazionale di dialogo tra civilta’

Il 10di quest’anno la comunita’celebrera’ la primadeltra le, ha dichiarato oggi undel ministero cinese degli. IlLin Jian ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda riguardante la recente inaugurazione di una versione inglese di un sito dedicato dal Segretariato delle Nazioni Unite per questa. L’anno scorso, la 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato all’unanimita’ una risoluzione proposta dallaper istituire ladeltra le, ha osservato Lin, aggiungendo che questo segna il successo dell’attuazione dell’Iniziativa globale per ladellae costituisce un contributo significativo alla promozione degli scambi e dei dialoghi tra le diverse, nonche’ alla promozione della pace e dello sviluppo mondiali.