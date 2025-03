Romadailynews.it - Cina: organo legislativo nazionale apre sessione annuale

La 14ma Assembleadel popolo (NPC), l’cinese, ha aperto la sua terzaquesta mattina presso la Grande sala del popolo di Pechino. Il presidente cinese Xi Jinping e altri leader hanno partecipato alla riunione di apertura. Alla riunione il primo ministro Li Qiang ha presentato un rapporto sul lavoro del governo. I legislatori hanno esaminato un rapporto del Consiglio di Stato sull’attuazione del piano per lo sviluppo economico e socialedel 2024 e sulla bozza del piano del 2025, nonche’ sulla bozza del piano per lo sviluppo economico e socialedel 2025. Hanno inoltre esaminato un rapporto del Consiglio di Stato sull’esecuzione del bilancio centrale e di quelli locali per il 2024 e sul progetto di bilancio centrale e di quelli locali per il 2025, nonche’ il progetto di bilancio centrale e di quelli locali per il 2025.