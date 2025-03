Romadailynews.it - Cina: mira a crescita economica di circa 5% nel 2025

Laa un tasso dipari ail 5% nel, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione. Il rapporto delinea anche una serie di altri obiettivi chiave di sviluppo per quest’anno, tra cui un tasso di disoccupazione urbana diil 5,5%, oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani e un aumento diil 2% dell’indice dei prezzi al consumo. Il Paese ha raggiunto unadel 5% nel 2024, grazie a un pacchetto di politiche d’impatto e ad altre misure a favore della, che hanno contribuito ad alimentare un solido slancio economico. Poiche’ ilsegna l’ultimo anno del 14mo Piano quinquennale cinese (2021-) ed e’ cruciale per la definizione del prossimo piano quinquennale, gli osservatori ritengono che le politiche presentate nel rapporto non solo promuoveranno unasostenuta quest’anno, ma getteranno anche le basi per la modernizzazione del Paese nel lungo periodo.