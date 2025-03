Romadailynews.it - Cina: ministro Istruzione, rivoluzione tech da IA porta piu’ opportunita’

Latecnologica guidata dall’intelligenza artificiale (IA)grandiper l’, ha dichiarato oggi ilcinese dell’Huai Jinpeng. Huai ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda di Xinhua su DeepSeek e sui robot umanoidi durante un’intervista a margine della sessione annuale della legislatura nazionale, che si e’ aperta oggi a Pechino. Ogni grandetecnologica e trasformazione industriale richiede alla societa’, e in particolare all’, esigenze significative, offrendo al contempo grandidi riforma e sviluppo, ha dichiarato Huai. Di fronte ai cambiamenti, laportera’ avanti una riforma completa dell’superiore, ha dichiarato Huai. Ad esempio, il Paese rafforzera’ lo sviluppo dei corsi di base, delle facolta’ chiave e dei libri di testo essenziali in matematica e informatica, le discipline di base che si allineano alle strategie nazionali.