Romadailynews.it - Cina: introdurra’ gradualmente istruzione prescolare gratuita

Lapromuovera’ l’in modo graduale, come parte degli sforzi del Paese per creare un sistema educativo di alta qualita’, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la deliberazione. Sara’ elaborato e attuato un piano d’azione triennale per il potenziamento dell’, secondo il rapporto. Nel frattempo, il Paese promuovera’ uno sviluppo equilibrato e di alta qualita’ dell’obbligatoria e aumentera’ l’offerta di posti nella scuola secondaria superiore. Il rapporto afferma inoltre che lapromuovera’ lo sviluppo integrato della formazione professionale e dell’generale, nonche’ la collaborazione tra industrie e scuole per contribuire a rendere la formazione professionale piu’ adattabile.