Cina | aumentera’ bilancio di difesa del 72% nel 2025

Romadailynews.it - Cina: aumentera’ bilancio di difesa del 7,2% nel 2025

Leggi su Romadailynews.it

Laoggi ha annunciato un aumento del 7,2% deldellanazionale per il. La spesa prevista per ladel Paese sara’ di 1.784,665 miliardi di yuan (circa 249 miliardi di dollari) quest’anno, secondo una bozza dipresentata al legislatore nazionale per la deliberazione. Agenzia Xinhua