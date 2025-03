Ciclismo Ayuso fa suo il Trofeo Laigueglia | battuto Scaroni 5 Carboni

Leggi su Sportface.it

Juanha conquistato la vittoria del, la tradizionale semiclassica ligure che inaugura il calendario italiano di. La 62esima ha riproposto un percorso lungo 190,7 chilometri con tanto di circuito finale che i ciclisti hanno ripetuto quattro volte. Quello con Colla Micheri e Capo Mele era uno dei tratti più attesi e infatti non ha deluso i fan, che hanno potuto assistere a quattro giri in cui sono stati in quattro a darsi battaglia. Dietro lo spagnolo (4:46:36), che è riuscito ad aggiudicarsi la corsa dopo aver raccolto già una secondo e un terzo posto nelle ultime edizioni, infatti, ecco Christian, Michael Storer e Neilson Powless. Quinto posto per Giovanni(+0.03), che proprio nel finale ha provato a reinserirsi per il podio.2025, il racconto della garaLa corsa è stata movimentata fin dai primissimi metri, segnati da un primo allungo che ha visto protagonisti gli uomini del Team Polti VisitMalta, subito ripresi.