Ciclismo, annullata la gara a tappe “Eroica Juniores 2025”

Siena, 5 marzo– Del probabile annullamento se ne parlava domenica scorsa a Cerbaia di Lamporecchio in occasione del Gran Premio Giuliano Baronti. Oggi è arrivata la conferma che “, prova di Coppa delle Nazioni in programma dal 16 al 19 aprile prossimi è stata. Lo ha reso noto con una lettera all’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) e alle squadre che avrebbero dovuto essere presenti, il presidente della società organizzatriceItalia, Franco Rossi. I motivi sono soprattutto di carattere economico. “Il livello qualitativo richiesto necessità di rilevanti risorse economiche non facili da reperire. La nostra macchina operativa è sino ad oggi andata avanti, nonostante le incertezze, dedicandosi quotidianamente al lavoro organizzativo, ma arrivati a poche settimane dall’evento, dobbiamo constatare amaramente di non avere le condizioni perntire al nostro evento lo standard necessario.