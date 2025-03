Ilrestodelcarlino.it - Ciao-Rassegna Dalla: lo spirito di Lucio balla sul palco tra emozioni, ricordi e tanta arte. Video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 marzo 2025 – Caro amico ti scrivo e ti festeggio. Bologna si è fermata ancora una volta, il 4 marzo, per ricordare il suo artista più eclettico, più sperimentatore, indimenticabile. Un caro amico, che avrebbe compiuto 82 anni. E per il terzo anno consecutivo la festa si è allargata, con ‘per le forme innovative di musica e creatività’. Un percorso culminato nella notte dei miracoli, all’Arena del Sole – sarà poi trasmessa su Rai 1, il 29 marzo in seconda serata – , che ormai sta diventando un appuntamento con la creatività. La manifestazione, ideata da Daniele Caracchi della storica etichetta Pressing Line e Massimo Bonelli di Icompany (anche direttore artistico), assegna infatti i premi Ballerinia grandi nomi del panorama musicale italiano.