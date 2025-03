Quotidiano.net - Ciao - Rassegna Dalla. Che Grandi emozioni. Nel nome di Lucio, ricordando Benvegnù

Caro amico ti scrivo e ti festeggio. Bologna si è fermata ancora una volta, il 4 marzo, per ricordare il suo artista più eclettico, più sperimentatore, indimenticabile. Un caro amico, che avrebbe compiuto 82 anni. E per il terzo anno consecutivo la festa si è allargata, con ‘per le forme innovative di musica e creatività’. Un percorso culminato nella notte dei miracoli, ieri all’Arena del Sole - sarà poi trasmessa su Rai 1, il 29 marzo in seconda serata - , che ormai sta diventando un appuntamento con la creatività. La manifestazione, ideata da Daniele Caracchi della storica Pressing Line e Massimo Bonelli di Icompany (anche direttore artistico), assegna infatti i premi Ballerininomi del panorama musicale italiano. Non solo. Quando si parla di, impossibile non pensare alla sua speciale capacità di trovare giovani talenti e anche quest’anno un contest rivolto agli Under 35 ha visto trionfare fra seicento progetti il siciliano Cordio, nella categoria artista, e la genovese Mare, in quella dei producer, premiata dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini.