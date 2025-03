Calciomercato.it - Ciao Bruno Pizzul, il ricordo di De Napoli: “Quella cronaca sul mio gol e di Vialli…” | ESCLUSIVO

L’ex calciatore dela CM.IT per ricordare lo storico telecronista scomparso oggi: “La voce, la passione che aveva, l’educazione. Impossibile dimenticarlo”Il mondo del calcio piange la scomparsa di, storico telecronista sportivo e narratore della Nazionale Italiana. Le sue “Notti Magiche” rimarranno nei ricordi di tutti gli appassionati, in particolare di chi ha vissuto quei momenti unici insieme alla Nazionale, come Fernando De. “Mi è dispiaciuto tantissimo – ha raccontato l’ex calciatore delin un intervento a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su Youtube -. Ci seguiva molto e sempre con grande affetto in Nazionale. Una persona buona, preparata e molto gentile. La voce, la passione che aveva, l’educazione. Impossibile dimenticarlo“.Ilè davvero emozionante: “L’ho conosciuto bene, era un signore, non ha mai proferito una parola contro qualcuno.