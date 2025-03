Ci sarà anche lui Eleonora Giorgi l’indiscrezione sul vip al funerale dopo anni di assenza

Leggi su Caffeinamagazine.it

, una delle icone più amate del cinema italiano, si è spenta a 71una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. L’attrice, ricoverata in una clinica romana, ha combattuto con forza fino agli ultimi giorni, quando le metastasi avevano ormai raggiunto il cervello. Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la “Chiesa degli Artisti” in Piazza del Popolo, ospiterà l’ultimo saluto a.La cerimonia funebre inizierà alle ore 16 ecelebrata dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica.un momento solenne e toccante, arricchito dalle musiche che l’attrice aveva espressamente richiesto: Wish You Were Here dei Pink Floyd e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum.