Chiusura in grande. Risate, gag e gruppi show, un martedì di divertimento. Ecco tutte le nomination

È stato unGrasso strepitoso come non se ne vedeva da anni. Tantissima gente sin dalla mattinata e un pomeriggio affollatissimo con Piazza Arringo, Piazza Roma, il Chiostro di San Francesco, le vie del centro storico e naturalmente Piazza del Popolo stracolme di gente. Le auto sono state parcheggiate dappertutto persino nella rotatoria all’uscita di Porta Cartara della superstrada, e poi in centro sui nuovi marciapiedi di Lungo Castellano, nei giardini dell’Annunziata e in doppia fila praticamente ovunque. Per fortuna la Polizia Municipale è stata magnanima e non sono state comminate multe se non nei casi più estremi. Davvero unsuccesso insomma per il Carnevale 2025. E poi tutti in attesa dei verdetti che sono arrivati alla fine della lunga e divertente giornata, dopo il conteggio e la verifica notarile delle schede consegnate dai giurati.