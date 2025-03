Ilrestodelcarlino.it - Chiude negozio di giocattoli dopo 35 anni: “Bimbi col tablet, vendite crollate”

Modena, 5 marzo 2025 – Sono passati i tempi in cui bastavano una macchinina, una barbie o un peluche per rendere felice un bambino. Oggi, senza, pc o il flusso continuo di video di youtuber e influencer, la gioia non si avverte. E’ davanti a questa triste realtà e con grande amarezza che, rassegnato, Andrea Dugoni annuncia la chiusura dello storicodi’L’Aquilone’ di zona Buon Pastore. La famiglia Dugoni vendea Modena dal 1978 ma negli ultimi, con l’avvento della tecnologia e dei social, il mondo deitradizionali è tramontato. Con l’arrivo del Covid lesono calate del 50 per cento e, ad oggi, a malincuore Dugoni si trova costretto are i battenti. “Mia madre Brunella Bedoni aprì ‘Il giocattolo’, in via Emilia centro nel 1978 poi, nel 1987, abbiamo aperto in via Sant’Eufemia e nel 1990 sono subentrato io, inaugurando ’L’Aquilone’”.