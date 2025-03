Ilrestodelcarlino.it - Chiude dopo 33 anni il ristorante "Taverna Tre Corone"

Potenza Picena, 5 marzo 2025 – La fine di un’era.33ha chiuso il“Tre” di Porto Potenza. E i titolari Fabio Borroni e Augusta Morgoni possono godersi la meritata pensione.oltre un trentennio di attività tira giù quindi la serranda ilTre”, uno dei locali storici e tra i più apprezzati della riviera portopotentina. I proprietari hanno voluto ringraziare i clienti più affezionati e il personale con un buffet conviviale in cui si sono rincorsi ricordi e aneddoti di quasi sette lustri di servizio al pubblico, in un’atmosfera piacevole. Non senza un pizzico di nostalgia. Anche il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ha voluto portare il proprio saluto a Fabio ed Augusta con l’augurio di godere al meglio della più che meritata pensione.