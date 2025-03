Serieanews.com - Chiesa, nuovo colpo durissimo: altri guai per l’esterno

Leggi su Serieanews.com

Federico: perdel Liverpoolin arrivoper– SerieAnewsFedericosembrava pronto a fare il grande salto. Dopo anni di crescita e spettacolo tra Juventus e Fiorentina, il mercato estivo del 2024 lo ha portato a Liverpool, una delle squadre più prestigiose al mondo. Tuttavia, la sua stagione è stata tutt’altro che una favola.Gli infortuni hanno messo il freno ai suoi sogni di protagonista, mentre le scelte tecniche di Arne Slot non gli hanno mai garantito un posto stabile tra i titolari dei Reds. Ma c’è un altro problema che ora rischia di far complicare ulteriormente la sua situazione.All’arrivo dia Liverpool, le aspettative erano alte. L’ex attaccante della Juventus e della Fiorentina, con il suo dinamismo e la sua capacità di incidere sulle partite, sembrava destinato a diventare una risorsa preziosa per il club.