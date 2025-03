Lanazione.it - Chiara Francini e Laura Morante l’8 marzo al Teatro Goldoni di Firenze

, 52025 - Diventa ancora più ricco il programma di “Insieme per cambiare musica”, l’evento che l’8si svolgerà aldinell’ambito de La Toscana delle Donne. L’appuntamento è a partire dalle ore 16 per una giornata in cui a farla da padrona sarà la musica ma anche momenti di riflessione. Sul palco delarriverà infatti anche l’attriceche leggerà alcuni brani tratti da “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf. Sarà un pomeriggio articolato fra parole e musica. Come già annunciato, l’altra attrice protagonista saràche regalerà al pubblico una riflessione sull’8e poi dialogherà con Cristina Manetti, ideatrice de la Toscana delle Donne e capo di Gabinetto della presidenza della Regione Toscana. E poi Paolo Vallesi, il cantautore ospite della Toscana delle Donne fin dalla prima edizione.