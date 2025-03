Dilei.it - Chiara Ferragni coperta di cristalli alla Paris Fashion Week: il look da vera “Stella”

Dopo l’ultimo turbolento periodo,pare essersi lasciata finalmente l’infelice passato alle spalle. In seguitoprima copertina dopo tanto tempo condivisa con il suo affezionato pubblico appena qualche settimana fa, l’abbiamo vista prendere parte alle attesissime sfilate della Settimana della Moda di Milano infilata in tutta una moltitudine disuper glamour. Adesso, poteva la regina delle Influencer non volare a Parigi per labrilla in front row daMcCartney: il tailleur abbagliantePresente alle sfilate milanesi successivamente al grande clamore suscitato dal cosiddetto “Pandoro Gate” e dall’incessante moto del gossip, l’imprenditrice digitale più famosa di tutte sembra decisa più che mai a guardare avanti e la tappa ora prevista è proprio Parigi.