Cultweb.it - Chi portò per primo il tabacco in Europa? La storia di Jean Nicot e della “sua” nicotina

La scoperta dell’America del 1492all’introduzione indi numerose piante che prima di allora erano del tutto sconosciute: una di queste era il, il cui uso venne diffuso in Francia ad opera del diplomatico e lessicografo(da cui deriva appunto il nome diina), per poi espandersi a macchia d’olio in tutto il Vecchio Continente.In realtà ila venire a conoscenza dell’esistenza delfu lo stesso Cristoforo Colombo, che nel corsosua più celebre spedizione venne accolto da pacifiche tribù di “indiani” – in realtà nativi mesoamericani – che ne facevano uso. Egli descrisse appunto l’abitudine dei nativi di tenere in mano “un carbone ardente, costituito da foglie di buon odore . Erano foglie secche avvolte in una larga foglia anch’essa secca: erano simili a piccoli moschetti .