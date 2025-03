Lanazione.it - Chi non vive problemi

Il fenomeno ristorazione c’è anche a Prato e specialemnte nel centro della città. Il salotto della movida per quanto riguarda il cibo è in piazza Mercatale e nelle tante strade del cuore cittadino che si animano specialmente il venerdì e il sabato sera. In piazza Mercatale l’offerta di buona cucina si è ampliata negli ultimi mesi con nuovi arrivi di qualità oltre ai tradizionali locali che richiamano una clientela variegata e anche tanti ragazzi. Tra via Garibaldi e piazza delle Carceri nel fine settimana il solito pullalare di giovani nei locali. Nuovo punto interrogativo arriva da viale Piave, strada simbolo dello shopping e del ritrovo dei ragazzi. Tra poco inizieranno i lavori per pista ciclabile e nuovi marciapiedi. Preoccupazioni per i posti sosta delle auto.