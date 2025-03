Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 marzo 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 5su Rai 3Questa sera – mercoledì 5– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. C’è un’indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli: è Manuela Bianchi, per favoreggiamento. Cosa ha fatto quando è scesa in garage? “Non ricordo”, risponde agli inquirenti. Documenti inediti nelladi oggi del programma di Federica Sciarelli.E poi la morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza non si è suicidata. E ora c’è bisogno di “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento”, dice il Procuratore di Trieste. E allora, che cosa è successo a Liliana? Chiuccisa? Nel frattempo bisogna attendere le analisi del DNA per sapere se i resti trovati vicino al depuratore di Gravere sono di Mara Favro.