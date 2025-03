Cultweb.it - Chi era Susanna Colussi, la madre di Pier Paolo Pasolini

La figura materna ha avuto un ruolo fondamentale nella vita e nell’opera di, uno degli intellettuali più controversi e influenti del Novecento italiano. Sua, infatti, non è stata soltanto una presenza affettiva, ma anche un riferimento culturale e morale che ha influenzato profondamente la sua poetica e il suo pensiero.La donna nasce nel 1891 a Casarsa della Delizia, un piccolo comune friulano. Proviene da una famiglia di origini contadine ma con una spiccata propensione all’istruzione. Il suo percorso, infatti, la porta a diventare maestra elementare, un ruolo di grande prestigio per l’epoca. L’istruzione e l’amore per la cultura, dunque, sono gli elementi che ha trasmesso ai suoi figli, Guido e, avuti dal matrimonio con Carlo Alberto, ufficiale di fanteria.