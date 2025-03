Cultweb.it - Chi era Bruno Pizzul, la voce più amata dello sport in TV? Inventò “Tutto molto bello”

Addio ache si è spento oggi all’età di 86 anni. Nato l’8 marzo 1938 a Udine, è stato una delle voci più amate e memorabili della televisione italiana, noto sopratper le sue telecronache delle partite della Nazionale. Prima di diventare giornalista, fu calciatore, militando in squadre come la Pro Gorizia e l’Udinese, ma un grave infortunio al ginocchio pose fine alla sua carriera agonistica.Dopo la laurea in giurisprudenza e un periodo da insegnante,entrò in Rai nel 1969 superando un concorso nazionale per telecronisti. La sua prima telecronaca avvenne nel 1970, ma fu nel 1986 che divenne laufficiale delle partite della Nazionale italiana, ruolo che mantenne fino al 2002. Con il suo stile pacato e professionale, ha raccontato momenti storici come la finale dei Mondiali del 1994 tra Italia e Brasile.