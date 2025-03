Notizie.com - Chi era Bruno Pizzul: la voce degli Azzurri, il racconto delle notti magiche. “Prendevo appunti mentre lo ascoltavo”

Leggi su Notizie.com

è morto all’età di 86 anni, con lui se ne va un pezzo di storia di sport, televisione e spettacolo in Italia. Il saluto dei colleghi.Triste risveglio per il nostro paese con l’annuncio della morte del giornalistastorica della nazionale italiana per le telecronache.Addio a, con lui si spegne un pezzo di storia: il saluto dei colleghi (ANSA) Notizie.comPersonalità ed eleganza, professionalità e stile,è stato un’icona per tutti i giornalisti sia del passato che del presente e siamo sicuri lo sarà pure per quelli del futuro. Il suo fare semplice e distaccato l’hanno contraddistinto in una carriera fatta di rigore, precisione e grande professionalità. Mai una parola fuori posto, mai una polemica e sempre l’obiettivo di rendere un servizio perfetto a chi fosse incollato a radio o televisione.