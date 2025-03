Lapresse.it - Chi era Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo

“Tutto molto bello”. Era una delle sue iconiche espressioni, anche la più imitata. Se ne è andato, storica voce delitaliano. Il suo nome, o meglio la sua voce, è indissolubilmente legato alla Nazionale di calcio dal 1986 al 2002.avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, ed morto all’ospedale di Gorizia nel suo amato Friuli Venezia Giulia.La carriera dida calciatore professionistaNato a Udine l’8 marzo del 1938,da giovane è stato un calciatore di buon livello di ruolo difensore. Nella sua carriera da professionista, dopo gli inizi in Friuli, ha vestito le maglie del Catania nel 1958. Giocò anche nell’Ischia, per la ‘sua’ Udinese e per Sassari Torres, ma la sua carriera sportiva finì presto a causa di un infortunio al ginocchio.