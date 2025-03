Fanpage.it - Chi è il Bully Kutta, il molosso pakistano che sta sostituendo l’American Bully XL in Inghilterra

Con l'attuazione del Dangerous Dogs Act dal 1 febbraio ine Galles è fatto divieto di detenere i cani di razza Americandi taglia XL o XXL a causa di una serie di casi in cui sono stati protagonisti di aggressioni anche mortali. Ora, però, le persone iniziano a sostituirli con altre razze non inserite nell'elenco dei 'cani pericolosi' come i, ovvero una tipologia di mastini di origine indiana e pakistana che vengono utilizzati nei combattimenti tra cani.