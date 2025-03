Metropolitanmagazine.it - Chi è Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l‘imprenditore 47enne che sta corteggiando, apre la puntata didel 5 marzo 2025. Maria De Filippi manda subito in onda il filmato del viaggio a Parigi che comincia con l’incontro tra. I due arrivano in albergo dove hanno due camere separate con una vista sulla Torre Eiffel. Durante lo shopping a Parigi,si concedono anche del tempo per riflettere sul loro rapporto. “Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita. Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo”, diceche stupisceper le sue attenzioni. Al termine del filmato, Gianni Sperti ammette di essere stupito e che non si aspettava unacosì. “Ho visto che hai fatto una visita culturale a Parigi”, commenta Maria De Filippi.