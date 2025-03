Quotidiano.net - Chi è Al Green, il deputato che ha interrotto Trump ed è stato espulso dal Congresso

Roma, 5 marzo 2025 – Uno show di un’ora e quaranta minuti. Nel suo discorso al, Donaldha parlato di una nuova ‘età dell’oro americana’ tra dazi e annessioni (dalla Groenlandia al canale di Panama). Ma se i repubblicani hanno reagito con applausi ed elogi, il fronte democratico si è schierato in modo unitario contro il tycoon. A spiccare ilAlexander N.(detto Al), che alla fine èanchedall’Aula. US Representative Al(D-TX) shouts as US President Donaldspeaks during an address to a joint session of Congress in the House Chamber of the US Capitol in Washington, DC, on March 4, 2025. (Photo by Saul LOEB / AFP) La vicenda “America is back”, ha gridatodurante il discorso tra urli di entusiasmo dei conservatori. Al contrario i democratici hanno protealzando cartelli con scritto "Falso", "Musk ruba" e "È una menzogna!”.