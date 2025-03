Chi c’era in prima fila Era lì per Eleonora Giorgi seduto al primo banco durante i funerali

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma ha accolto una folla commossa per l'ultimo saluto a. Familiari, amici e colleghi si sono riuniti per rendere omaggio a un'attrice che ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano. Le esequie sono state celebrate dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, insieme a Don Fabrizio Gatta.I figli di, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, non si sono sottratti all'affetto del pubblico e dei giornalisti, esprimendo la loro gratitudine per la grande partecipazione. "Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico", ha dichiarato Paolo.