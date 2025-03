Linkiesta.it - Chi ama l’Europa deve manifestare contro i nuovi nazionalismi

Per rispondere al progetto di Donald Trump e alle mire imperiali di Vladimir Putin non basta più suonare la sveglia aldei sonnambuli. È infatti tutto l’ordine internazionale che soffre di limiti e difetti sempre più insopportabili. Occorre chiamare in tutte le piazze d’Europa coloro che traggono concreti vantaggi dalle politiche europee e che si identificano in una lunga lista di beneficiari.Tra questi figurano gli studenti e i docenti del programma Erasmus, simbolo dell’identità europea, e i giovani dei corpi europei di solidarietà e del servizio volontario europeo, che incarnano l’impegno delper la pace. I consumatori, protetti dalle regole europee, e i poteri locali e regionali, sostenuti dalla politica di coesione economica, sociale e territoriale, rafforzano il tessuto del continente.