Romatoday.it - Chernobyl, inaugurazione mostra fotografica di Pierpaolo Mittica

Leggi su Romatoday.it

WSP Photography e? lieta di presentare “” ladiche inaugurera? sabato 15 marzo alle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma. In occasione dell’interverrà? l’autore che presenterà anche il libro fotografico.