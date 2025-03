Ilrestodelcarlino.it - Che entusiasmo per la nazionale di calcio a 5. Italia-Malta sold out: "Il pubblico ci spinga"

Lachiama, Reggio risponde presente. Sono stati letteralmente polverizzati i biglietti per assistere alla sfida di domani sera tra, in programma alle 20 al PalaHockey, valida per le qualificazioni europee. "Confidiamo nella spinta delper qualificarci ai campionati continentali, che è il nostro obiettivo", ha spiegato il presidente della Divisionea 5 Stefano Castiglia in Sala del Tricolore ieri durante la presentazione dell’evento. "Ringrazio il presidente che mi ha messo ulteriore pressione", ha scherzato invece il commissario tecnico Salvo Samperi, che vuole i 3 punti contro il fanalino di coda del girone per migliorare la differenza reti e mantenere la vetta, attualmente detenuta in coabitazione con la Bielorussia. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Marco Massari, che ha ricordato il sodalizio fra Reggio e lo sport, partendo dall’evento con l’Italbasket dello scorso novembre.