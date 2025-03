Lanazione.it - "Che bella sei". Ecco il primo singolo della band ’Ossigeno’

È appena uscito ildel gruppo Ossigeno, con base a Lastra a Signa. "Chesei", questo il titolo, già presente sulle migliori piattaforme, verrà seguito a breve da altri brani per un mini-Lp finale. Il gruppo Ossigeno è nato nel 2006 ispirandosi all’omonima canzone degli Afterhours, per sottolineare che la musica dovrebbe portare un senso di carica e benessere. È composto da Dario Pacini (voce), Fabio Pacini (chitarra), Gabriele Guidi (tastiere), Mirko Mocci (batteria), Mattia Cafaggi (basso). Culmine dei primi lavori sono stati tanti live e l’apertura dei concerti in Toscana di Stef Burns e Will Hunt. Nel passatoanche la partecipazione alle selezioni di Sanremo col brano "Vado via" e l’uscita di due video su Youtube grazie all’agenzia Mirum Studios. Dopo un periodo di "letargo" dovuto anche al Covid, nel 2024 il gruppo ha deciso di tornare alla ribalta registrando alcuni dei tanti brani che erano stati partoriti in sala prove.