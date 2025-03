Dilei.it - Charlotte Casiraghi, una dea in avorio alla Grand Dîner du Louvre

ha brillato più di tutte le celebrità presentidu, una cena di gala esclusiva nel celebre museo parigino, che si è tenuta all’interno della Paris Fashion Week 2025. La figlia di Carolina di Monaco era semplicemente superlativa con un abito color, in stile impero, ovviamente firmato Chanel.duLa risposta a colpi di look dia sua sorella Alexandra di Hannover, che ha dominato la scenaMilano Fashion Week, è di quelle che non ci scorderemo mai.La figlia di Carolina di Monaco era tra i 300 invitati delladu, un evento esclusivo nell’ambito della Paris Fashion Week che è stata definita “il Met Gala europeo”. Gli ospiti hanno sfilato davantifamosa piramide del museo parigino sfoggiando abiti bellissimi e griffati.