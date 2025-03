Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan annuncia il titolo del nuovo singolo e la data di uscita

Una delle protagoniste del panorama musicale del 2024,è pronta a presentare il, seguito di Good Luck, Babe edto aggiornamenti sui prossimi progetti.Il brano dalThe Giver è stato presentato per la prima volta dal vivo durante un intervento al Saturday Night Live nel mese di novembre. Lo scorso mese la popstar ha rivelato i pre-ordini di due versioni di The Giver, soprannominate The Plumber Edition e The Lawyer Edition, entrambi i vinili saranno disponibili da agosto.hato che ilsarà pubblicato il 13 marzo. L’artista inoltre ha conferito che il brano avrà una melodia country che ha scritto insieme a Dan Nigro. Su The Giver ha raccontato in un post su Instagram: “Non abbiamo mai fatto un brano country e ho un posto speciale nel mio cuore per questo genere musicale.