Champions: Real Madrid vince (2-1) il derby di andata con l'Atletico. Stasera Inter in Olanda. Risultati

I Blancos di Carlo Ancelotti si portano a casa il derby degli ottavi di Champions League: vincono sull'Atletico per 2-1, pur non giocando una partita indimenticabile. Al Santiago Bernabéu si vedono solo gol belli: a regalare la vittoria ad Ancelotti ci pensano Rodrygo e Brahim Diaz con un gol per tempo. Il momentaneo pareggio era stato firmato da Alvarez