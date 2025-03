Ilfattoquotidiano.it - Champions, oggi Feyenoord-Inter: i dubbi di Inzaghi sulla formazione e la posizione a sorpresa di Bastoni

“Sappiamo che siamo in emergenza soprattutto in un settore del campo. Ma abbiamo lavorato tanto, è un momento cruciale della stagione e ci faremo trovare pronti“. Con queste parole Simoneha presentato, in conferenza stampa, la gara d’andata degli ottavi diLeague che vede l’affrontare ilquesta sera alle 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam. Gara ostica per i nerazzurri: gli olandesi (sfavoriti) hanno eliminato i cugini del Milan nei playoff del torneo giocando un calcio prettamente offensivo, basato su verticalità e intensità ad alti livelli. L’, alle prese con diversi infortuni sulle corsie esterne, dovrà cercare di tornare a Milano con una vittoria che avvicinerebbe la qualificazione, in attesa della gara di ritorno in programma a San Siro il prossimo 11 marzo.