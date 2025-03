Lapresse.it - Champions League, Real Madrid batte Atletico: Arsenal travolge Psv con 7 reti

Ilsi aggiudica il derby con l’nel match valido per l’andata degli ottavi di. I Blancos si impongono 2-1 al Bernabeu. La squadra di Ancelotti si porta avanti con Rodrygo, pareggio di Julian Alvarez e rete decisiva nella ripresa dell’ex milanista Brahim Diaz. Show dell’in Olanda: i londinesi travolgono 7-1 il Psv Einhoven. A segno per i Gunners Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (doppietta), Trossard e Calafiori. Per i padroni di casa, rete su rigore di Lang. Pareggio (1-1) tra Borussia Dortmund e Lilla. Tedeschi in vantaggio co Adeyemi, replica nella ripresa di Haraldsson.