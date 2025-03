Calciomercato.it - Champions League, le 5 squadre che hanno vinto più titoli: il Milan resiste

Leggi su Calciomercato.it

Un focus dedicato ai 5 club cheil maggior numero dinella storia: scopri la classifica attuale delle migliori, le 5chepiù: ilLa2024-25 sta riservando ben poche soddisfazioni alleitaliane, con le eliminazioni di Juventus, Atalanta e. Solamente l’Inter difenderà l’onore del tricolore nel doppio incrocio con il Feyenoord. Proprio gli olandesieliminato i cugini rossoneri, in un esito sorprendente, come quasi tutti quelli che sono arrivati dai playoff.L’Atalanta è stata fatta fuori dal Brugge, battuto 3-1 in casa dall’Aston Villa nella sfida d’andata egli ottavi di finale. Mentre i bianconeriabbondonato la competizione a causa del PSV, che ha subito addirittura 7 gol dall’Arsenal in Olanda.