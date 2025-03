Internews24.com - Champions League Inter, Oaktree spera: ecco quanti soldi guadagnerebbe col passaggio del turno, cifra monstre

Leggi su Internews24.com

di Redazione, questa sera Inzaghi affronta il Feyenoord,anche per ragioni economiche,porta il, ci siamo. Dopo il pareggio nella gara scudetto con il Napoli ora i nerazzurri si preparano a una nuova sfida. Questa sera va infatti in scena Feyenoorde – come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina – i meneghini (e) hanno anche qualche ragone economica perre neldel. Parliamo di ipotetici 12,5 milioni di euro da sommare ai quasi 88 già attuali dopo il girone della competizione. Così in un brevissimoLa Rosea:– «Lati fa bella, e anche particolarmente ricca. L’, che si pettina sempre prima della Coppa – cosa che a volte non succede in campionato -, ha l’occasione storica di sfondare quota 100 milioni di incasso nella competizione già alla fine degli ottavi.