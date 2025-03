Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dell'andata degli ottavi di finale: stravince in trasferta l'Arsenal

Roma, 4 marzo 2025 – Glididisi aprono con i primi 4 incontri, che emettono verdetti anche piuttosto netti che sembrano indirizzare già i giochi qualificazione, oltre a mandare a distanza un messaggio ricco di rimpianti alle italiane eliminate nei precedenti playoff. IdidiE' il caso innanzitutto, che batte a domicilio il Psv Eindhoven con un nettissimo 7-1: ad aprire le marcature era stato Timber, imitato poi da Nwaneri e Merino prima del primo e unico guizzo dei padroni di casa, con Lang a trasformare il rigore del momentaneo 3-1, concesso per fallo di Partey. Per la verità, molto momentaneo, perché nel secondo tempo sale in cattedra Odegaard con 2 gol, intervallati dal pokerissimo calato da Trossard su assist di Calafiori: quest'ultimo, subentrato nel corso del primo tempo a Lewis-Skelly, chiude poi la festa del golinglesi su imbeccata ancora di Odegaard, l'MVPa notte magica dei Gunners.