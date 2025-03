Lapresse.it - Champions League, Feyenoord-Inter: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Il match disi gioca questa sera alle ore 18:45 a Rotterdam, Paesi Bassi. I nerazzurri sono in piena emergenza con l'assenza di quattro esterni su cinque.La formazione di InzaghiPer far fronte a questa situazione Simone Inzaghi molto probabilmente schiererà Bastoni in fascia. A completare il centrocampo ci dovrebbero essere Asllani in regia, Barella e Zielinski mezzala, Dumfries esterno di destra. Difesa a tre con Pavard, De Vrij (che ritorna nello stadioha giocato dal 2009 al 2014) e Acerbi. Attacco affidato alla coppia Lautaro-Thuram. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Josep Martinez al posto di Sommer con il portiere svizzero che ha appena recuperato da un infortunio alla mano.