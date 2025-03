Digital-news.it - Champions League ?Feyenoord vs Inter (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Tutto pronto super la gara d’andata degli ottavi di finale tra. I nerazzurri, unici italiani rimasti ad inseguire il sogno europeo, volano in Olanda per affrontare il. La gara è in programma mercoledì 5 marzo inesclusiva sudalle ore 18:00, calcio d’inizio ore 18:45. Indal de Kuip di Rotterdam ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar e Gianfranco Zola. A loro si unirà una guest d’eccezione: l’ex attaccante nerazzurro Julio Cruz. In questo caso doppio ex, avendo giocato anche nel. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room diGianpaolo Calvarese. A seguire, a partire dalle 23:00 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi animeranno la puntata speciale di Highlights Show con ampia sintesi divse highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera.