Digital-news.it - Champions League ? Oggi PSG - Liverpool in Diretta TV8 + Gialappas Night

Gli ottavi di finale infiammano la serata di Uefa. Al Parco dei Principi va in scena la supersfida tra Paris Saint-Germain e, le due squadre che stanno dominando il campionato, rispettivamente, in Francia e Inghilterra. La sfida più attesa della due giorni delle partite d’andata di Uefava in onda, in, su TV8, mercoledì 5 marzo, alle ore 21.00.Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis.La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre Gianluca Di Marzio seguirà gli aggiornamenti dal bordocampo. Una vittoria a testa nei due precedenti didel 2018: il successo dei Reds ad Anfield per 3-2 e la vittoria del PSG al Parc des Princes per 2-1.