Ilfattoquotidiano.it - Champions, Inter lanciata verso i quarti: Thuram e Lautaro stendono il Feyenoord

Un’col piglio da grande vince 2 a 0 a Rotterdam contro il, nell’andata degli ottavi di. Matura e cinica l’di Inzaghi, gioca la partita che deve giocare: controllando il prevedibile avvio arrembante degli olandesi per poi colpire nei (diversi) punti deboli la squadra di Robin Van Persie. Inzaghi sceglie Bastoni per risolvere la penuria assoluta di esterni a sinistra, inserendo De Vrij nel terzetto di centrali. Ildi Van Persie come prevedibile punta sull’aggressività , approfittando anche delle mura amiche del De Kuip per tentare di indirizzare la gara.Pericolosissimi gli olandesi con gli esterni in avvio di gara: in particolare Osman è una spina nel fianco dalle parti di Dumfries e Pavard, creando qualche difficoltà nella prima mezz’ora di gioco.L’esterno dell’, tuttavia, ne creerà molte di più agli avversari da quel lato.