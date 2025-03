Ilnapolista.it - Champions e Ramadan: il Barcellona studia la dieta per Yamal, Inzaghi dovrà gestire le energie di Taremi

Leggi su Ilnapolista.it

I calciatori musulmani stanno vivendo il periodo di, che richiede un digiuno diurno durante tutto il mese di marzo, dall’alba fino al tramonto. Questo, però, può incidere notevolmente sulle prestazioni sportive dei calciatori, alcuni dei quali si ritrovano ad affrontare questa settimana laLeague. As e Sportmediaset analizzano i casi rispettivamente di Lamine) e Mehdi(Inter).La gestione delledei calciatori nel periodo diIl quotidiano spagnolo scrive a proposito del 17enne blaugrana, che affronterà questa sera il Benfica:Anon è una novità creare un piano nutrizionale per ridurre al minimo le conseguenze del digiuno.non è il primo musulmano, ci sono stati prima di lui Dembélé, Kessié o Ansu Fati. Durante il, i musulmani non sono autorizzati a mangiare o bere durante le ore di sole ed è ovvio che questo influisca sulle prestazioni sportive.