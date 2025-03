Agi.it - Champions, al Real l'andata del derby di Madrid

AGI - Ilsi aggiudica 2-1 ildivalido per l'degli ottavi diLeague. Padroni di casa in vantaggio al 4' con Rodrygo, pari dell'Atletico al 32' con Alvarez, decisivo il gol di Brahim Diaz al 56'. Il ritorno mercoledì 15 in casa dei colchoneros. La partita sembra in discesa per il, vicino al raddoppio con un tentativo di Vinicius, deviato dall'opposizione di Gimenez. Tuttavia, come spesso accaduto in stagione, la squadra di Ancelotti tende a disunirsi in alcune fasi di gioco. Dopo venti minuti iniziali di sofferenza, l'Atletico prende il controllo delle operazioni e, al 32' riesce a trovare il pari, grazie ad una magia di Alvarez. L'ex City, dalla sinistra dell'area, lascia partire un destro a giro che si infila sotto l'incrocio. Il finale di frazione è di totale dominio per gli ospiti, decisamente più' compatti e organizzati rispetto ad unspesso slegato e vulnerabile.