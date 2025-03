Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il riscatto di capitan Prestia. Nell’élite dei fedelissimi bianconeri

Quindici giorni fa contro il Pisa ha inserito il centesimo gettone nel salvadanaio colorato di bianconero. Giuseppeè così entratodei 70 giocatori che hanno raggiunto le tre cifre, in fatto di presenze, in tutta la storia del Cavalluccio. Nel frattempo ha timbrato altri due cartellini e sabato contro il Brescia agguanterà il terzetto Giaccherini, Agliardi, Catania che si sono fermati a 103. Domenica scorsa, prima del fischio di inizio contro la Salernitana, ha ritirato il riconoscimento proprio per la sua militanza con il Cavalluccio e lui ha ringraziato con una capocciata vincente che ha contribuito ad inserire il pomeriggio nell’elenco di quelli da ricordare per chi ha ilnel cuore. Fatti tanti, parole poche, perché nel calcio questa è sempre la risposta migliore, anche quando magari piove qualche critica, è successo ad esempio che nel periodo nero del cammino di questa stagione, a dicembre, qualcuno gli addossasse la responsabilità di non precisate crepe nello spogliatoio, oppure quando il rendimento non è negli standard soliti.