Quotidiano.net - Cesare Parodi chiede rispetto per i magistrati: incontro con Meloni a Palazzo Chigi

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo chiesto un maggioreper i, che vengono spesso accusati di produrre dei provvedimenti non giurisdizionali ma ideologici. Io ho chiesto con forza che questo atteggiamento possa essere modificato. Isono i primi a rifiutare evidentemente questa logica". Così il presidente dell'Anmdopo l'con la premiersottolineando che la presidente del consiglio "ha risposto che la politica a sua volta sente di essere attaccata in qualche misura". "Io ho ribadito che i giudici e ipossono sbagliare, non c'è dubbio, che accettiamo le critiche perché possiamo sbagliare come tutti - ha aggiunto - ma che siamo profondamente avviliti e feriti quando queste critiche hanno per oggetto non i nostri provvedimenti ma la nostra posizione ideologica che avrebbe, secondo la politica, condizionato le nostre scelte".